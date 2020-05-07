Ціни на нафту різко зросли на даних щодо експорту Китаю

Ціни на нафту ростуть у четвер, 7 травня, завдяки несподіваного зростання китайського експорту в квітні, а також на тлі скорочення видобутку в США і повільного відновлення ділової активності в Європі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 15:00 за київським часом зросли на 6,46% до 31,64 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту WTI підскочили на 10,25% до 26,45 доларів за барель. Напередодні Brent впала на 4%, WTI - на 2%.

Китайський експорт несподівано виріс у квітні вперше з початку року, трохи послабивши тиск на виробників в другій за величиною економіці світу після того, як пандемія коронавірусу вдарила по попиту і викликала перебої в ланцюжках поставок. Тим не менш, прогноз для китайського експорту залишається похмурим, оскільки вплив пандемії загрожує світовій економіці рецесією.

Експорт КНР у квітні зріс на 3,5% в річному вираженні після зниження на 6,6% в березні. Імпорт скоротився на 14,2% - максимально січня 2016 року. У березні імпорт знизився на 0,9%.

Запаси нафти в США виросли за підсумками 15-го тижня поспіль, проте зростання виявилося менше прогнозів аналітиків. Запаси бензину в країні скоротилися другий тиждень поспіль після того, як деякі штати пом'якшили карантинні заходи.

"Brent намагається повернутися на рівень початку квітня, ринок тестує здатність Brent залишатися вище 30 доларів за барель. Завантаження нафтопереробних заводів відновлюється, США скорочують виробництво, і це забезпечує підтримку", - сказав Олів'є Жакоб з консалтингової компанії Petromatrix.

Як повідомляло РБК-Україна, фактична ціна реалізації нафти, конденсату за квітень 2020 року в Україні склала 3959,80 грн/тонна. порівняно з березнем 2020 року ціна нафти впала на 33% (з 5912,80 грн/тонна).

Національний банк України (НБУ) у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту у 2020 році на рівні 35 доларів за барель. За даними НБУ, таке падіння ціни нафти призведе до того, що ціни на бензин знизяться в Україні до кінця року на 10-15%.