Ціна нафти в Україні за місяць впала на третину

Фото: цистерни з паливом (flickr.com/cp9524)

Завдяки падінню цін на енергоресурси Україна економить мільярди доларів

Фактична ціна реалізації нафти, конденсату за квітень 2020 року в Україні становила 3959,80 грн/тонн. Про це повідомляє Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з березнем 2020 року ціна нафти впала на 33% (з 5912,80 грн/тонн).

Нагадаємо, заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб заявив, що падіння світових цін на енергоносії призведе до того, що Україна зекономить за рік близько 5-6 млрд доларів. Як зазначив Сологуб, енергоносії складають близько 20% в українському імпорті, в минулому році це було 12 млрд доларів.

Світовий банк знизив прогноз цін на нафту до 35 доларів за барель у 2020 році та до 42 доларів в 2021 році.

Національний банк України (НБУ) у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту у 2020 році на рівні 35 доларів за барель. За даними НБУ, таке падіння ціни нафти призведе до того, що ціни на бензин знизяться в Україні до кінця року на 10-15%.