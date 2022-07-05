Ціни на нафту відновили зростання: що стало причиною

Ціни на нафту виросли у вівторок, 5 липня, оскільки інвестори побоюються з приводу поставок. Нафта дорожчає, незважаючи на можливість глобальної рецесії, яка призведе до скорочення попиту на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставками у вересні зросли на 0,2% до 113,73 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 1,8% до 110,38 долара за барель порівняно із закриттям п'ятниці. У понеділок не було розрахунків по WTI через святкування Дня Незалежності в США.

"Незважаючи на те, що існують побоювання з приводу попиту, враховуючи більш похмурі макроекономічні прогнози, очікується, що ринок буде напруженим до кінця року", - написав Уоррен Паттерсон, глава відділу товарної стратегії ING.

У вівторок Норвезькі робітники почали страйк, який скоротить видобуток нафти і газу

Дані, що свідчать про поліпшення активності в сфері послуг економік Японії і Китаю, одних з найбільших світових імпортерів нафти, надали деяку підтримку цінам.

Але в цілому інвестори все більше стурбовані попитом на тлі посилення світових фінансових умов, оскільки Федеральна резервна система США бореться з нестримною інфляцією за допомогою швидкого підвищення процентних ставок.

Підвищення процентних ставок також намічається в Австралії і Південній Кореї, оскільки влада намагається придушити інфляцію. У Південній Кореї інфляція в червні досягла майже 24-річного максимуму, що посилило побоювання з приводу уповільнення економічного зростання і попиту на нафту.