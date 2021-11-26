Ціни на нафту різко знизилися через побоювання з приводу нового штаму COVID

Нафта падає разом зі світовими фондовими ринками через побоювання, що штам, який британські вчені вважають найбільш значним з виявлених на сьогоднішній день, може обмежити поїздки і уповільнити економічне зростання і попит на паливо.

Нафта марки Brent впала на 4,9%, до 78,15 доларів за барель. Нафта WTI подешевшала на 6,1% до 73,56 долара. У четвер торги по WTI не проводилися через день подяки.

Інвестори також спостерігали за реакцією Китаю на вивільнення мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів США в координації з іншими великими країнами-споживачами, що є частиною спроб знизити ціни.

Такий випуск, ймовірно, призведе до збільшення поставок в найближчі місяці, сказало джерело в ОПЕК, грунтуючись на висновках групи експертів, яка консультує міністрів Організації країн-експортерів нафти.