Ціни на нафту зростають після повернення Трампа в Білий дім

Фото: видобуток нафти (Statoil.com)

Інфікований коронавірусом Трамп дуже швидко повернувся до роботи

Ціни на нафту зросли у вівторок, 6 жовтня, після того, як президент США Дональд Трамп повернувся в Білий дім з лікарні після лікування від COVID-19. При цьому ще один шторм, який набрав чинності в Мексиканській затоці США, створив загрозу для нафтопереробних заводів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 2,37% до 41,39 доларів за барель до 11:20 за київським часом. Нафта WTI подорожчала на 0,18% по 39,29 доларів за барель.

Ціни різко впали в минулу п'ятницю, коли Трамп потрапив у лікарню, а потім виросли більш ніж на 5% у понеділок після того, як він сказав, що повернеться в Білий дім. Крім того, зростанню сприяє зростання надій на те, що може бути досягнута домовленість про пакет економічних стимулів США для протидії впливу пандемії коронавірусу.

Страйк робітників у Норвегії, яки закрила шість морських нафтових і газових родовищ, і евакуація нафтових платформ в Мексиканській затоці США перед тропічним штормом, який йде в Луїзіану і Флориду, також сприяли підтриманню цін.

"Це фактори пропозиції, які змінилися за останні 24 години і в більшій мірі сприяють зростанню", - сказав Лахлан Шоу, керівник відділу досліджень сировинних товарів в National Australia Bank.

Тим часом надії на двопартійний пакет економічної допомоги США росли, коли спікер Палати представників Ненсі Пелосі і міністр фінансів Стівен Мнучин виступили в понеділок і оголосили про повторну зустріч у вівторок

"Є кращі настрої щодо попиту на паливо), пов'язані з потенційною фінансовою угодою в США, і, можливо, виписка президента Трампа з лікарні може послужити деяким стимулом для укладення там угоди", - сказав Шоу

Нагадаємо, ціни на нафту Brent впали в п'ятницю нижче 40 доларів на новинах про зараження президента США Дональда Трампа коронавірусом.

Ціни зросли в понеділок, 5 жовтня, після того, як Трамп заявив, що повернеться в Білий дім.