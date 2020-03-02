Ціни на нафту зростають після різкого падіння через коронавірус

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Нафта відійшла від багаторічних мінімумів

Ціни на нафту зросли приблизно на 3% у понеділок, 2 березня, після досягнення багаторічних мінімумів минулого тижня. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як наголошується, надії на посилення скорочень видобутку ОПЕК і партнерами і заходи стимулювання з боку центральних банків компенсували побоювання про вплив спалаху коронавірусу на попит.

Нафта марки Brent виросла на 3,3% до 51,3 доларів барель після падіння до 48,40 долара, найнижчого рівня з липня 2017 року. Ціни на WTI зросли 3,0% до 46,1 доларів, у той час як у п'ятницю ціни падали до 43,3 доларів за барель.

Brent і WTI зросли вперше після шестиденного зниження на тлі побоювань про спалаху коронавирусу, яка забрала майже 3 тис. життів і переполошив світові ринки. Минулого тижня акції знизилися максимально з часів фінансової кризи 2008 року.

"З одного боку, щодо світового попиту на нафту і нафтопродукти все досить похмуро", - сказав Лахлан Шоу, керівник відділу сировинних досліджень в National Australia Bank.

У той же час Саудівська Аравія закликає до погодженням скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу на цьому тижні, а центральні банки все сильніше сигналізують про бажання втрутитися і підтримати ринки, знизивши процентні ставки, додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, останній тиждень лютого стала найгіршим після світової фінансової кризи 2008 року. Біржова паніка через коронавірус призвела до втрат 5 трлн доларів. У США індекс Dow Jones втратив близько 3500 пунктів, або 12,4%.