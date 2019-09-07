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Іран в Перській затоці затримав танкер з паливом

Новини » В світі    07.09.2019 - 18:05
Іран в Перській затоці затримав танкер з паливом
Ілюстративне фото (facebook.com MercoPress)

Танкер підозрюють у контрабанді пального

В Перській затоці берегова охорона Ірану затримала філіппінський танкер за підозрою у контрабанді пального. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRIB.

Повідомляється, що судно намагалося нелегально транспортувати 283,9 тис. л дизельного палива. На борту затриманого танкера перебувало 12 громадян Філіппін.

"Контрабанда в будь-якій сфері має руйнівні наслідки для економіки країни і вимагає твердої позиції проти організованих мереж", - заявив командувач берегової охорони провінції Хормозган полковник Хоссейн Дахаки.

Філіппінське судно було заарештовано в двох милях від міста Сірик.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 серпня біля берегів Гібралтару затримали іранський танкер Grace 1. Судно підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС. Арешт танкера став причиною дипломатичного скандалу між Лондоном і Тегераном, який у відповідь почав затримувати британські суду.

Також повідомлялося, що Іран заявив про готовність до збагачення урану. Таку заяву було зроблено в результаті початку зняття обмежень з ядерної угоді.

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