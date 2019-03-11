Ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в ОПЕК

Ціна нафти Brent знаходиться на рівні 66,17 долара

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 11 марта 2019 года, находится выше отметки в 66 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:05 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 66,17 доллара. Это на 0,15% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о продолжении сокращения добычи нефти в странах ОПЕК минимум до июня. Кроме того, поддержку ценам также оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые показали, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на девять - до 834.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт нефти в США. Последний раз подобная ситуация, когда Россия отправляла более 3 млн баррелей нефти в США, наблюдалась в 2011 году. Это было до того момента, когда Вашингтон наложил санкции в связи с аннексией Крыма.

Отметим, ранее также США потребовали от Индии остановить закупку венесуэльской нефти.