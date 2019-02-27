Ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК+

Brent торгується на позначці 65,54 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 27 февраля 2019 года, поднялась выше отметки в 65,54 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:37 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 65,54 доллара. Это на 0,49% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут после публикации данных о снижении запасов в США. В частности, за неделю запасы нефти в стране упали на 4,2 миллиона баррелей до 444,3 миллиона, в то время как аналитики предсказывали рост на 2,8 миллиона баррелей.

Также поддержку нефтяному рынку в этом году в целом оказали ограничения добычи со стороны ОПЕК, которая вместе с другими экспортерами в прошлом году договорилась сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, чтобы стимулировать рост цен.

Напомним, накануне Reuters опубликовало расследование о том, что Россия нарушила санкции на поставку нефти в КНДР.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть становятся слишком высокими.