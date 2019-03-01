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Ціни на нафту зростають на даних про скорочення видобутку


Brent торгується на позначці 66,90 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 1 марта 2019 года, почти поднялась до отметки в 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:54 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 66,90 доллара. Это на 1,20% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть растут в пятницу на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК. В то же время рост производства в США и опасения о замедлении глобальной экономики ограничивают ее подъем. Кроме того, Reuters отмечает, что экспорт венесуэльской нефти упал на 40% до примерно 920 тысяч баррелей в сутки с тех пор, как США 28 января ввели санкции против Каракаса.

Напомним, ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо предложил президенту США Дональду Трампу присоединиться к диалогу о восстановлении баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке.

До этого президент Трамп заявил, что цены на нефть становятся слишком высокими.

 

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