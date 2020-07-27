Ціни на нафту зростають завдяки ослабленню долара

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Монетарне стимулювання призводить до зростання цін на нафту

Ціни на нафту виросли в понеділок, 27 липня, завдяки слабкому долару і очікуваним заходам стимулювання США. Однак підвищення обмежене зростанням випадків зараження коронавірусом у світі і напруженістю у відносинах між США і Китаєм.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,58% до 43,59 доларів за барель до 16:00 за київським часом, нафта WTI виросла на 0,53% до 41,51 доларів за барель.

Brent в липні зростає четвертий місяць поспіль, а WTI зростає протягом третього місяця. Зростанню сприяють безпрецедентні скорочення поставок з боку Організації країн-експортерів нафти та інших країн, включаючи Росію.

Індекс долара США досяг найнижчого рівня з вересня 2018 року, перебуваючи під тиском через погіршення відносин між США і Китаєм і внутрішні економічні проблеми, оскільки кількість випадків зараження коронавірусом не знижується.

Очікується, що в понеділок республіканці представлять в Сенаті США новий пакет допомоги у розмірі 1 трлн доларів.

Як відзначають аналітики з Raymond James, монетарне стимулювання зазвичай сприяє зростанню нафтових цін. Крім того, ціни на нафту історично підвищувалися в результаті сплесків інфляції, а збільшенню грошової маси в США є безпрецедентним.

Зростання цін на нафту обмежене зростанням напруженості між Китаєм і США після закриття консульств в Х'юстоні і Ченду. Кількість випадком коронавірусу у світі перевищила 16 мільйонів. В Азії були введені нові обмеження, а в Європі Великобританія ввела карантин для мандрівників, які повертаються з Іспанії.

Нагадаємо, 27 липня золото злетіло до рекордно високого в історії рівня 1943 доларів за унцію, перевищивши пік, досягнутий у вересні 2011 року.

Як повідомляло РБК-Україна, через падіння цін на нафту імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за перше півріччя 2020 року впав на 27% до 3,966 млрд доларів.