Ціни на нафту зростають завдяки антикризовим заходам США

Ціни на нафту ростуть у вівторок, 24 березня, завдяки надіям, що США незабаром ухвалять пакет заходів підтримки економіки в боротьбі з коронавірусом на 2 трлн доларів, який може послабити економічний ефект пандемії і підтримати попит на нафту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3,9%, до 28,08 доларів за барель, а WTI - на 5,1%, до 24,56 доларів.

"Ціни на нафту ростуть, головним чином, на тлі ослаблення долара, викликаного безпрецедентними заходами ФРС", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик брокерської компанії OANDA.

Федрезерв у понеділок представив спектр програм для великих компаній, домашніх господарств та малого бізнесу, пославшись на що стоять перед економікою "величезні труднощі" через пандемію коронавірусу.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін в понеділок закликав Сенат оперативно схвалити масштабний пакет заходів економічної підтримки, сказавши, що він терміново необхідний для підтримки малого бізнесу, працівників і компаній таких галузей, як авіаційна, на тлі спалаху коронавірусу.

Один з найбільших у світі банків Barclays знизив прогноз цін на нафту марки Brent і WTI у 2020 році на 12 доларів до 31 та 28 доларів за барель відповідно. Як зазначили в банку, ціни, ймовірно, будуть залишатися під тиском до тих пір, поки ситуація з вірусом не розгорнеться. Barclays приєднався до декількох інших банків, які знизили прогнози цін на нафту у зв'язку з крахом угоди про обмеження виробництва ОПЕК+, а також через зниження попиту з боку коронавірусу.

Нагадаємо, Швейцарський банк UBS погіршив прогноз цін на нафту марки Brent, а також WTI до 20 доларів за барель на кінець червня 2020 року

Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі 2020 року. Такого рівня не було з початку 2002 року.