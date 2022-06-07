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Ціни на нафту продовжили зростання: що стало причиною

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 08:27
Ціни на нафту продовжили зростання: що стало причиною Фото: ціни на нафту зросли 7 червня до 120 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли у вівторок, 7 червня, на тлі очікуваного відновлення попиту в Китаї, оскільки друга за величиною економіка світу послаблює жорсткі обмеження, введені у зв'язку з COVID-19. Нафта дорожчає на сумнівах в тому, що більш високі цільові показники видобутку з боку виробників ОПЕК+ послаблять обмежену пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,6%, до 120,27 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,7%, до 119,33 доларів за барель. У понеділок еталонний показник досяг тримісячного максимуму в 120,99 доларів.

Пекін і комерційний центр Шанхай в останні дні повертаються до нормального життя після двох місяців локдауну, спрямованого на стримування спалахів штаму Omicron. У понеділок в більшості районів Пекіна були зняті заборони на рух і відкриті ресторани.

"Ми можемо спостерігати сплеск попиту на паливо, оскільки автомобілі повертаються на дороги у великих містах, а порти поступово повертаються до нормальної роботи в Китаї", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Найбільший експортер нафти Саудівська Аравія підвищила липневу офіційну ціну продажу (OSP) своєї флагманської легкої нафти сорту Arab в Азії на 2,10 долара з червня до премії в 6,50 долара до котирувань оману і Дубая, трохи нижче історичного піку, зафіксованого в травні, коли ціни досягли максимуму через побоювання перебоїв з поставками з Росії.

Минулого тижня Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники (ОПЕК+) вирішили збільшити видобуток в липні і серпні на 648 тисяч барелів на добу, що на 50% більше, ніж планувалося раніше.

Підвищена мета була поширена на всіх членів ОПЕК+. Однак у багатьох учасників немає можливості нарощувати виробництво, в тому числі у Росії, яка знаходиться під санкціями Заходу.

"Незважаючи на те, що нові підвищені щомісячні цільові показники як і раніше обумовлені пропорційними внесками всіх учасників (включаючи Росію), нереально очікувати збільшення, близького до основного показника",-сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту зросли 6 червня: нафта марки Brent піднялася вище 120 доларів за барель. Це сталося після того, як Саудівська Аравія підвищила ціни на свою нафту в липні, сигналізуючи про дефіцит пропозиції.

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