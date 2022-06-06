ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нафта піднялася вище 120 доларів після того, як Саудівська Аравія підвищила ціни

Новость на русском →
Україна, Понеділок 06 червня 2022 08:31
Нафта піднялася вище 120 доларів після того, як Саудівська Аравія підвищила ціни Фото: нафта подорожчала до 120 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли в понеділок, 6 червня: нафта марки Brent піднялася вище 120 доларів за барель. Це сталося після того, як Саудівська Аравія підвищила ціни на свою нафту в липні, сигналізуючи про дефіцит пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нафта марки Brent виросла на 0,8%, до 120,63 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,8%, до 119,80 доларів за барель.

Саудівська Аравія підвищила офіційну ціну продажу (OSP) своєї флагманської легкої нафти сорту Arab в Азії до премії в 6,50 доларів в порівнянні із середнім значенням еталонних показників оману і Дуба після премії в 4,40 доларів в червні, повідомила Державна нафтовидобувна компанія Aramco.

Липнева OSP є найвищою з травня, коли ціни досягли історичного максимуму через побоювання з приводу перебоїв з поставками з Росії на тлі санкцій у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Підвищення цін відбулося, незважаючи на рішення минулого тижня Організації країн-експортерів нафти і її союзників (ОПЕК+) збільшити видобуток в липні і серпні на 648 тисяч барелів на добу, або на 50% більше, ніж планувалося раніше.

Багато хто вважає, що рішення ОПЕК + прискорити збільшення видобутку навряд чи задовольнить попит, оскільки збільшення частки поширюється на всіх членів, включаючи Росію, яка стикається з санкціями.

"Хоча це збільшення вкрай необхідно, воно не відповідає очікуванням зростання попиту, особливо з урахуванням часткової заборони ЄС на імпорт російської нафти", - відзначає аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Італійська Eni та іспанська Repsol можуть почати поставки венесуельської нафти до Європи вже наступного місяця, щоб компенсувати російську нафту. Однак обсяг, який отримають компанії, не очікується великим.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою