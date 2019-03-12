Ціни на нафту продовжують зростати на тлі ситуації у Венесуелі

Ціна нафти Brent знаходиться на рівні 66,79 долара

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 12 марта 2019 года, находится выше отметки в 66 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:17 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 66,79 доллара. Это на 0,26% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть продолжают расти на фоне сокращения добыче в Венесуэле, в частности, из-за проблем с энергоснабжением. В некоторых регионах страны добыча полностью приостановлена, а нефтяные скважины закрыты, поскольку отрасль напрямую зависит от энергоснабжения. Перебои с энергоснабжением в Венесуэле продолжаются пятый день подряд, из-за чего не работает множество предприятий.

Кроме того, участники рынка ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду.

Напомним, ранее сообщалось, что США потребовали от Индии остановить закупку венесуэльской нефти.

Ранее также стало известно, что Россия нарастила экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, отправив 3 миллиона баррелей сырья.