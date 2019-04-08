Ціни на нафту перевищили психологічну позначку

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 8 квітня 2019 року, перевищила 70 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані MarketWatch.

Зокрема, станом на 09:30 за київським часом ціна нафти Brent на лондонській біржі ICE Futures зросла до 70,63 долара за барель. Це ще 0,41% вище показника попереднього торгового дня. Таким чином, ціни на нафту досягли максимальних значень з листопада 2018 року.

Зазначимо, нафта дорожчає через скорочення видобутку в Саудівській Аравії, а також санкції проти експорту з Ірану і Венесуели.

Нагадаємо, минулого тижня ціни на нафту кілька разів оновили максимум з початку 2019 року.

Крім того, за підсумками першого кварталу 2019 року ціни на нафту показали рекордне зростання за останні 10 років. Зокрема, ціни на Brent за I квартал 2019 року зросли на 27%, на американську нафту WTI - більш ніж на 32%. У той же час аналітики банку Barclays висловили упевненість, що ціни на нафту збережуть зростання в другому кварталі і в середньому становитимуть 73 долара за барель для нафти Brent і 65 доларів для WTI.