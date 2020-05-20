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Ціни на нафту перевищили 36 доларів вперше з квітня

Новини » Фінансова криза 2020     20.05.2020 - 17:11
Ціни на нафту перевищили 36 доларів вперше з квітня
Фото: ціни на нафту продовжують рости (OilNow)

Ціни на нафту Brent сьогодні виросли більш ніж на 4%

Ціни на нафту в ході торгів 20 травня перевищили 36 доларів за барель вперше з 9 квітня 2020 року. Ціни зростають на тлі скорочення світового видобутку.

Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE.

Зокрема, станом на 16:50 за київським часом ціни на нафту північноморської марки Brent піднялися до 36,03 долара за барель. Це на 4,47% вище показників попереднього торгового дня. Востаннє нафта торгувалася на такому рівні на початку квітня.

При цьому ф'ючерс на американську нафту марки WTI з поставкою в липні зріс за сьогодні на 3,38% - до 33,04 долара за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї попит на нафту повернувся на показник, який спостерігався до кризи, викликаної COVID-19. Зокрема, рівень споживання майже досяг показників грудня 2019 року в 13,7 млн барелів на добу.

У той же час Міжнародне енергетичне агентство прогнозує рекордне падіння попиту на нафту в 2020 році. Прогноз припускає падіння попиту на 8,6 млн барелів на добу, при цьому пікове падіння попиту доведеться на другий квартал 2020 року.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Brentнефтьцены
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