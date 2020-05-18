У Китаї попит на нафту повернувся на докризовий рівень

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Зараз у Китаї попит становить 13 млн барелів на добу

У Китаї попит на нафту повернувся на показник, який спостерігався до коронавирусного кризи. За оцінками топ-менеджерів нафтових компаній і трейдерів, в добу в Китаї споживають 13 мільйонів барелів, тоді як у грудні 2019 року показник становив 13,7 мільйона барелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що попит на китайську нафту впав в лютому, після того, як були закриті промислові підприємства в Китаї. Тоді скорочення попиту на сировину склало 20%.

"Визначити точний рівень попиту на нафту в Китаї в режимі реального часу - складне завдання, але топ-менеджери і трейдери заявили, що це близько 13 млн барелів на день, проти 13,7 млн барелів до грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Також експерти зазначили, що попит на нафту ще зросте після відновлення авіасполучення в світі.

Раніше РБК-Україна писало, що ціни на нафту продовжили зростання у п'ятницю, 15 травня, після публікації даних, що вказали на збільшення попиту на нафту в Китаї. При цьому, потенціал зростання для нафти і раніше обмежений із-за надлишку пропозиції.

Також повідомлялося, що Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує рекордне падіння попиту на нафту в 2020 році. При цьому прогноз був пом'якшений у зв'язку з ослабленням карантинних заходів по всьому світу. У цілому прогноз припускає падіння попиту на 8,6 млн барелів на добу, що на 0,7 млн барелів на добу більше, ніж у попередньому звіті.

Автор: Игорь Литвиненко