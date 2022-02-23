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Ціни на нафту припинили зростання, оскільки санкції не торкнуться енергосектор Росії

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Україна, Середа 23 лютого 2022 11:02
Ціни на нафту припинили зростання, оскільки санкції не торкнуться енергосектор Росії Фото: ціни на нафту припинили зростання (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту стабілізувалися в середу 23 лютого після досягнення семирічного максимуму на минулій сесії. Стало ясно, що перша хвиля санкцій США і Європи щодо Росії за введення військ на схід України не порушить постачання нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

У той же час потенційне повернення більшої кількості іранської нафти на ринок, коли Тегеран і світові держави близькі до відновлення ядерної угоди, також стримувало ціни.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,05% до 96,89 доларів до 10: 00 за київським часом після зльоту до 99,50 долара у вівторок, найвищого рівня з вересня 2014 року. Ф'ючерси на нафту WTI знизилися на 0,01%, до 91,89 доларів за барель після досягнення 96 доларів у вівторок.

"Союзники по НАТО утримуються від деяких каральних заходів, що також означає, що двері для дипломатії все ще відкриті. Ядерна угода з Іраном залишається можливою", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

За її словами, ці два фактори залишать сиру нафту в діапазоні і поки утримують Brent від 100 доларів.

Ціни підскочили у вівторок через побоювання, що західні санкції проти Росії за введення військ в ОРДЛО можуть вдарити по постачаннях енергоносіїв, але Сполучені Штати ясно дали зрозуміти, що це не вплине на експорт енергоресурсів.

"Санкції, які вводяться сьогодні, а також можуть бути введені в найближчому майбутньому, не націлені і не будуть націлені на потоки нафти і газу", - заявив журналістам високопоставлений представник Держдепартаменту США пізно ввечері у вівторок.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Росії ввечері 22 лютого.

Зокрема санкції торкнутися банків, російських чиновників членів їх сімей.

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