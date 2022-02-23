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Цены на нефть прекратили рост, поскольку санкции не затронут энергосектор России

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Украина, Среда 23 февраля 2022 11:02
Цены на нефть прекратили рост, поскольку санкции не затронут энергосектор России Фото: цены на нефть прекратили рост (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть стабилизировались в среду 23 февраля после достижения семилетнего максимума на прошлой сессии. Стало ясно, что первая волна санкций США и Европы в отношении России за ввод войск на восток Украины не нарушит поставки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В то же время потенциальное возвращение большего количества иранской нефти на рынок, когда Тегеран и мировые державы близки к возобновлению ядерного соглашения, также сдерживало цены.

Нефть марки Brent подорожала на 0,05% до 96,89 долларов к 10:00 по киевскому времени после взлета до 99,50 доллара во вторник, самого высокого уровня с сентября 2014 года. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,01%, до 91,89 долларов за баррель после достижения 96 долларов во вторник.

"Союзники по НАТО воздерживаются от некоторых карательных мер, что также означает, что дверь для дипломатии все еще открыта. Ядерная сделка с Ираном остается возможной", - сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

По ее словам, эти два фактора оставят сырую нефть в диапазоне и пока удерживают Brent от 100 долларов.

Цены подскочили во вторник из-за опасений, что западные санкции против России за ввод войск в ОРДЛО могут ударить по поставкам энергоносителей, но Соединенные Штаты ясно дали понять, что это не повлияет на экспорт энергоресурсов.

"Санкции, которые вводятся сегодня, а также могут быть введены в ближайшем будущем, не нацелены и не будут нацелены на потоки нефти и газа", - заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента США поздно вечером во вторник.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером 22 февраля.

В частности санкции коснуться банков, российских чиновников и членов их семей.

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