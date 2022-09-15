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Ціни на нафту перейшли до зростання: що впливає на вартість палива

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Токіо, Четвер 15 вересня 2022 09:32
Ціни на нафту перейшли до зростання: що впливає на вартість палива Фото: Нафта дорожчає 15 вересня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли в четвер, 15 Вересня. Ринок врівноважує слабкий попит і перебої з поставками на тлі насувається зупинки залізниць в США, найбільшому в світі споживачі нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,02% до 94,12 доларів за барель, в той час як нафта марки West Texas Intermediate виросла 0,2%, до 88,66 доларів.

"Ціни на нафту враховують умови глобальної рецесії, але навіть при незмінному глобальному зростанні попит на нафту залишиться досить високим в порівнянні з триваючими побоюваннями з приводу пропозиції", - сказав Кліффорд Беннетт, головний економіст ACY Securities, в замітці.

За словами Беннетта, останнім часом ринок зосередився на попиті, але, ймовірно, занадто сильно розрахував падіння фактичного попиту, в той час пропозиція все ще може бути дещо проблематичним.

Зростаюча ймовірність зупинки залізниці в США через триваючу трудову суперечку також надає підтримку ринку. Три профспілки ведуть переговори про новий контракт, який може вплинути на залізничні перевезення, які важливі для поставок нафти і нафтопродуктів.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило в середу, що очікує повсюдного переходу з газу на нафту для цілей опалення, зазначивши, що в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року в середньому буде 700 тисяч барелів на добу, що вдвічі більше, ніж рік тому. Це, поряд із Загальними очікуваннями слабкого зростання пропозиції, також сприяло зростанню ринку.

Але дані, опубліковані управлінням енергетичної інформації, показали, що запаси сирої нафти і дистилятів в США за останній тиждень зросли більше, ніж очікувалося, що свідчить про більш слабкий попит на паливо і стримуванні цін на нафту.

Тим часом, очікування подальшого підвищення процентних ставок в США будуть продовжувати затьмарювати ринок і обмежувати відскік цін на нафту, вважають аналітики Haitong Futures.

Нагадаємо, за прогнозом Кабміну України, ціни на нафту марки Brent впадуть в 2023 році до 94,3 доларів за барель в порівнянні з 105,5 доларів 2022 році.

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