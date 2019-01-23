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Ціни на нафту перейшли до зростання на планах Китаю щодо підтримки економіки

Новини » Енергетика    23.01.2019 - 09:36
Ціни на нафту перейшли до зростання на планах Китаю щодо підтримки економіки
Ілюстративне фото (David McNew/Getty Images)

Нафта Brent торгується на позначці в 60,90 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 23 січня 2019 року, піднялася вище позначки в 62 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:21 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,75 долара. Це на 1,41% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту перейшли до зростання після того, як чиновники Міністерства фінансів Китаю повідомили про плани підвищити бюджетні витрати в 2019 році, щоб підтримати економіку. Крім того, підтримку цінам на нафту також продовжує надавати скорочення видобутку в країнах ОПЕК, яке покликано стримати зростання надлишку сировини на ринку.

Нагадаємо, напередодні ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель. Зокрема, в ході вчорашніх торгів ціни на нафту опускалися більш ніж на 3%.

Також відзначимо, що Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель 2019 і 2020 роках. У МВФ підкреслюють, що ціни на нафту характеризуються нестабільністю внаслідок багатьох факторів, які впливають на пропозицію.

 

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