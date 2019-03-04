Ціни на нафту перейшли до зростання в очікуванні угоди США і Китаю

Brent торгується на позначці 65,22 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 4 марта 2019 года, находится выше отметки в 65 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:12 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 65,22 доллара. Это на 0,37% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены растут на фоне сокращения добычи ОПЕК и сообщений о том, что США и Китай близки к заключению сделки, которая положит конец торговой войне. Вашингтон и Пекин близки к отмене пошлин на импорт китайских товаров на 200 млрд долларов в обмен на обещания Китая провести структурные экономические реформы и отказаться от ответных тарифов на американскую продукцию.

Кроме того, цены растут после того, как американские энергетические компании на прошлой неделе сократили число буровых установок до минимума почти за девять месяцев.

Напомним, ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо предложил президенту США Дональду Трампу присоединиться к диалогу о восстановлении баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке.