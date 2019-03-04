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Ціни на нафту перейшли до зростання в очікуванні угоди США і Китаю

Новини » Енергетика    04.03.2019 - 10:22
Ціни на нафту перейшли до зростання в очікуванні угоди США і Китаю
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 65,22 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 4 березня 2019 року, знаходиться вище позначки в 65 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

За станом на 10:12 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 65,22 долара. Це на 0,37% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни зростають на тлі скорочення видобутку ОПЕК і повідомлень про те, що США і Китай близькі до укладення угоди, яка покладе кінець торгової війни. Вашингтон і Пекін близькі до скасування мит на імпорт китайських товарів на 200 млрд доларів в обмін на обіцянки Китаю провести структурні економічні реформи і відмовитися від відповідних тарифів на американську продукцію.

Крім того, ціни ростуть після того, як американські енергетичні компанії минулого тижня скоротили кількість бурових установок до мінімуму майже за дев'ять місяців.

Нагадаємо, раніше генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо запропонував президенту США Дональду Трампу приєднатися до діалогу про відновлення балансу попиту і пропозиції на глобальному нафтовому ринку.

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