Ціни на нафту почали знижуватися на тлі побоювань про зростання економіки

Brent торгується на позначці 61,82 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 6 февраля 2019 года, опустилась ниже 62 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:30 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,82 доллара. Это на 1,37% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цен на нефть перешли к снижению на опасениях о росте глобальной экономике. В частности, негативные прогнозы оказывают давление на настроения инвесторов. Кроме того, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в США, несмотря на увеличение объемов производства на американских НПЗ. В частности, за неделю запасы увеличились на 2,5 миллиона баррелей - до 448,2 миллиона. Аналитики, в свою очередь, полагали, что запасы вырастут на 2,2 миллиона баррелей.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором указывается, что нефтяная отрасль Венесуэлы находится на грани краха.

Отметим, на этой неделе правительство Ирана запустило собственную криптовалюту PayMon для обхода санкционного режима.