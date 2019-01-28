Ціни на нафту почали знижуватися на тлі новин з Венесуели та США

Brent торгується на позначці в 60,91 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 28 января 2019 года, опустилась ниже отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:36 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 60,91 доллара. Это на 0,52% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть перешли к снижению на новостях о том, что Венесуэла отменила свое решение разорвать дипломатические связи с США. Это, в свою очередь, несколько успокоило инвесторов. Политический кризис в Венесуэле оказывает умеренное давление на цены на нефть из-за опасений сокращения поставок на мировой рынок.

Кроме того, по данным отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 862 штук. Подъем показателя фиксируется впервые с начала года и сигнализирует о дальнейшем росте добычи в США.

Напомним, минувшая неделя завершилась ростом цен на нефть на фоне угрозы введения санкций США против Венесуэлы.