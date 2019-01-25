Ціни на нафту перейшли до зростання через ситуацію у Венесуелі

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 61,65 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 25 січня 2019 року, піднялася вище позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:04 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,65 долара. Це на 1,07% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту піднялися більш ніж на 1% на тлі погрози введення санкцій США проти Венесуели. Напередодні Вашингтон дав зрозуміти, що може ввести обмеження на імпорт венесуельської нафти, а також виступив на підтримку самопроголошеного президента Венесуели Хуана Гуаїдо, який є лідером місцевого опозиційного руху. На тлі підтримки Вашингтоном перевороту в країні президент Ніколас Мадуро розірвав дипломатичні відносини з США.

Нагадаємо, вчора ціни на нафту знижувалися на тлі різкого зростання запасів у США.

Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель 2019 і 2020 роках. У МВФ підкреслюють, що ціни на нафту характеризуються нестабільністю внаслідок багатьох факторів, які впливають на пропозицію.