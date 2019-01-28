Влада Венесуели дозволила дипломатам США тимчасово залишитися в країні

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Влада Венесуели тимчасово відкликала свою вимогу до співробітників посольства США покинути країну

Влада Венесуели тимчасово відкликала свою вимогу до співробітників посольства США протягом трьох діб покинути країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Повідомляється, що зараз ведуться переговори про створення "офісу, який буде представляти інтереси Вашингтона у Венесуелі, що дозволяє американським дипломатам залишатися в країні на час цих консультацій.

Протягом 30 днів сторонам повинні домовитися про заснування такого офісу. В іншому разі якщо сторони не досягнуть домовленості, американські дипломати мають покинути Венесуелу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники посольства Сполучених Штатів Америки в Венесуелі покинули диппредставництво у Каракасі. У свою чергу співробітники венесуельської дипмісії у Вашингтоні почали повертатися до Венесуели. Згідно з повідомленням, висновок співробітників дипломатичного представництва США було здійснено "у призначений термін".

Раніше на сайті Держдепу з'явилося повідомлення, що США відкликають частину своїх дипломатів з посольства в столиці Венесуели - Каракасі. Посольство повинні були залишити співробітники, які не відповідають за важливу діяльність, але припиняти роботу дипломатичної місії не планувалося.