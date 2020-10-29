Економіка США показала рекордне зростання завдяки заходам підтримки

Фото: прапор США (whitehouse.gov)

ВВП виріс на третину після падіння приблизно на такий же рівень у другому кварталі

Економіка США показала безпрецедентні темпи зростання у третьому кварталі 2020 року, оскільки уряд виділив понад 3 трлн доларів на допомогу від пандемії, що сприяло зростанню споживчих витрат. Валовий внутрішній продукт зріс на 33,1% в річному численні.

Про це повідомляє Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США.

Як зазначає агентство Reuters, це були найвищі темпи з 1947 року, коли уряд почав вести статистику по ВВП. При цьому другому кварталі спостерігався історичний показник скорочення на 31,4%.

Поточний доларовий ВВП збільшився на 38,0%, або 1,64 трлн доларів, у третьому кварталі до рівня 21,16 трлн доларів. У другому кварталі ВВП знизився на 32,8%, або на 2,04 трлн доларів.

Звіт про ВВП - один з останніх основних економічних показників перед президентськими виборами наступного тижня. Однак він мало що змінює в ситуації, викликаній пандемією коронавірусу, оскільки десятки мільйонів американців як і раніше не мають роботи і більш 220 тисяч осіб померли.

За п'ять днів до дня виборів президент Дональд Трамп, який поступається у більшості загальнонаціональних опитувань громадської думки, ймовірно, скористається вражаючим зростанням ВВП як ознакою відновлення. Але обсяг випуску в США залишається нижче свого рівня в четвертому кварталі 2019 року, що майже напевно підкреслить кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Крім того, є ознаки того, що сплеск зростання швидко вщухає.

Пакет заходів уряду щодо порятунку став рятівним кругом для багатьох підприємств і безробітних, збільшивши споживчі витрати, що саме по собі призвело до зростання ВВП. Але державне фінансування було вичерпано, і операцій за новою допомогою не передбачається. Нові випадки COVID-19 ростуть по всій країні, що викликає обмеження для таких підприємств, як ресторани і бари.

Трохи більше половини з 22,2 мільйона робочих місць, втрачених під час пандемії, були відновлені, але звільнення тривають.

Окремий звіт Міністерства праці у четвер показав, що за тиждень, що закінчився 24 жовтня, на отримання державної допомоги по безробіттю подали 751 тисяч осіб по порівнянні з 791 тисяч у попередньому періоді. Хоча кількість заявок впало з рекордних 6,867 млн в березні, вони як і раніше перевищують пік 665 тисяч, зафіксований під час Великої рецесії 2007-09 років.

Нагадаємо, за попередніми даними, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Сполучених Штатів Америки у другому кварталі 2020 року скоротився на 32,9%.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз по світовій економіці і тепер очікує падіння на 4,4% у 2020 році і відновлювального зростання на 5,2% в 2021 році. У червні МВФ очікував падіння світового ВВП на 4,9% у 2020 році і зростання на 5,4% в 2021 році.