Ціни на нафту досягли максимуму за п'ять місяців

Ціни на нафту зростають у понеділок, 31 серпня, завдяки тому, що глобальні стимулюючі заходи підкріплюють ціни, хоча попит поки не повернувся до докризових рівнів. У серпні нафту Brent покаже п'яте місячне зростання поспіль.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent до 10:30 за київським часом піднялися на 1,2% до 46,36 доларів за барель, самого високого рівня з березня. Ціни на нафту марки WTI зросла на 0,79% до 43,31 доларів за барель.

Торги по нафти марки Brent завершуються в серпні п'ятим поспіль щомісячним підвищенням цін, у той час, як ціна на нафту WTI буде зростати четвертий місяць, досягнувши п'ятимісячного максимуму в 43,78 долара за барель 26 серпня, коли обрушився ураган "Лаура".

Слабкий долар США і дуже високі показники в китайському секторі послуг підтримали ціни на нафту, незважаючи на те, що попит на паливо з працею відновлюється в умовах пандемії коронавірусу, а пропозиція залишається достатньою. Однак аналітики говорять про те, що нафта може зіткнутися з перешкодами в майбутньому.

Аналітик RBC Capital Майк Трен сказав, що вплив більш дешевого долара порівняно з поточним рівнем уплине на купівлю нафти, незважаючи на трохи більш сприятливі ціни.

"Зв'язок між попитом і ціновою еластичністю в нинішніх умовах притуплена, оскільки нафта вже дешева і доступна, а покупців зараз не вистачає", - сказав Трен у записці від 27 серпня.

Енергетичні компанії продовжували зусилля з відновлення операцій на морських платформах на узбережжі Мексиканської затоки США і нафтопереробних заводах, закритих перед ураганом.

Згідно з даними Refinitiv і Vortexa, імпорт сирої нафти в Китай у вересні знизиться вперше за п'ять місяців, оскільки рекордні обсяги нафти зберігаються в найбільшому у світі імпортері та за його межами.

Дані, опубліковані у п'ятницю, відображають побоювання з приводу зростання поставок і повільного відновлення світової економіки, хедж-фонди та керуючі коштами знижують оптимістичні ставки на американську нафту до найнижчого рівня майже за чотири місяці.

Високі ціни на нафту і газ також спонукають виробників США відновити буріння, оскільки кількість нафтогазових бурових установок в країні в серпні виросло на три до 254, згідно з даними енергетичної компанії Baker Hughes Co.

Нагадаємо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила в щомісячному звіті, що світовий попит на нафту впаде на 9,06 млн барелів на добу до 90,63 млн барелів на добу, що більше, ніж зниження на 8,95 млн барелів на добу, очікуване місяць назад.

Відзначимо, із-за падіння цін на нафту, в січні-липні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 28% до 4,564 млрд доларів.