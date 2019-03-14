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Ціни на нафту досягли максимуму за чотири місяці


Ціна нафти Brent знаходиться на позначці 67,73 долара

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 14 марта 2019 года, находится выше отметки 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:10 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,73 доллара. Это на 0,67% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть повышаются четвертую сессию подряд, достигнув максимальных отметок за четыре месяца. Повышение цен происходит на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК.

По данным американского Минэнерго, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,86 млн баррелей, хотя эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

Кроме того, положительное отношение к риску на всех рынках поддерживают новости из Британии. В среду британский парламент отказался от варианта Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве в ЕС.

Напомним, накануне нефть дорожала на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК.

 

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