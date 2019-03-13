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Нафта дорожчає на скороченні видобутку в країнах ОПЕК

Новини » Енергетика    13.03.2019 - 09:55
Нафта дорожчає на скороченні видобутку в країнах ОПЕК
Фото: ціна нафти Brent продовжує зростати (David McNew/Getty Images)

Ціна нафти Brent перевищила 67 доларів

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 13 березня 2019 року, перевищила позначку в 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:43 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,01 долара. Це на 0,01% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК, а також санкцій США проти Ірану та Венесуели. Зокрема, експорт з Венесуели знизився в результаті наймасштабнішого в історії країни блекаута, через що основна частина країни залишилася без електрики.

Як зазначає Reuters, аналітики National Australia Bank вважають перспективи ринку нафти неоднозначними. У той же час цього року очікується поступове подорожчання нафти до позначки в 70 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій відносно Ірану.

До цього США вимагали від Індії зупинити закупівлю венесуельської нафти.

 

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Новини України Brentнефть
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