Ціни на нафту за день впали ще на 10%

Ціни на нафту в ході торгів 30 березня впали ще на 10% - до 22,37 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 17:40 за київським часом ціна північноморської нафти марки Brent впала до 22,38 долара за барель. З початку сьогоднішніх торгів ціни на цю нафту впали на 10.27%.

Крім того, вартість червневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знаходиться на позначці 20,11 долара за барель, впавши на 6,5%.

Відзначимо, ціни на нафту перебувають на мінімальних з 2002 року значеннях.

Нагадаємо, раніше українська компанія "Укрнафта" заявила, що може зупинитися через падіння цін на нафту. У зв'язку з цим компанія просила про податкові канікули для сплати рентних платежів строком до кінця 2020 року, знизити ставки рентної плати з нинішніх 31% до 6% або ж викупити нерозпродані залишки за цінами аукціонів.

До цього швейцарський банк UBS погіршив прогноз цін на нафту марки Brent, а також WTI до 20 доларів за барель на кінець червня 2020 року.