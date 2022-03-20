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Австралія ввела заборону на експорт до РФ матеріалів для виробництва зброї та боєприпасів

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Австралія, Неділя 20 березня 2022 09:22
Австралія ввела заборону на експорт до РФ матеріалів для виробництва зброї та боєприпасів Фото: Аввстралія заборонить продаж РФ глинозему і алюмінієвої руди (foodbay.com)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Австралії прийняла рішення ввести заборону на експорт в Росію глинозему і алюмінієвої руди. Ці компоненти використовуються для виробництва зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відзначається, що Росія отримує від Австралії близько 20% своїх потреб в глиноземі. Крім того, РФ закуповує алюмінієву руду, включаючи боксити, для виробництва алюмінію. Цей метал є основним компонентом для зброї та боєприпасів.

"Росія повинна заплатити дуже високу ціну за свою жорстокість. Вона повинна заплатити цю ціну економічно, вона повинна заплатити ціну... і в дипломатичному плані", - заявив раніше прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

Санкції, ймовірно, можуть торкнутися австралійсько-британського концерну Rio Tinto Group, який займає третє місце в гірничодобувному секторі. Контрольний пакет акцій цієї компанії належить Queensland Alumina спільно з підприємством Rusal International, власником якого є російський олігарх Олег Дерипаски.

Варто відзначити, Австралія готує для України пакет допомоги, який включає 30 млн доларів у вигляді надзвичайної гуманітарної допомоги. Уряд також планує пожертвувати вугілля та додаткову військову техніку.

Нагадаємо, раніше Швейцарія заявила, що готова провести на своїй території переговори між Україною і Росією.

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