Ціни на ліки в українських аптеках можуть знову зрости

Деякі постачальники в контрактах з аптеками заклали подорожчання медикаментів на 4-20%

Директор киевской сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый рассказал, что цены на лекарства могут снова вырасти в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина в материале "Болеть себе дороже: почему в Украине растут цены на лекарства и как они изменятся в этом году".

По словам Свитлого, цены могут повыситься, поскольку некоторые поставщики в своих новых контрактах с аптеками заложили подорожание медикаментов на 4-20%.

Он объясняет: динамика цен на лекарства в 2019 году будет также зависеть от двух основных факторов – колебания гривни к иностранным валютам и подорожания составляющих себестоимости лекарств, в первую очередь, энергоносителей и динамики зарплат.

"Природный газ и электричество снова дорожают, минимальная зарплата также повысилась, поэтому и цены на лекарства, скорее всего, вырастут. Но здесь нет ничего тайного от покупателей. Это все объективные причины. Никто из аптекарей не договаривается удерживать цены на одном уровне. На рынке работают сотни и тысячи аптек, что обуславливает высокую конкуренцию между ними. Поэтому они не могут договориться об установлении одинаковых цен", - пояснил Светлый.

РБК-Украина писало, что в 2018 году средняя стоимость одной упаковки лекарств в украинских аптеках выросла по сравнению с 2017 годом почти на 19% – до 65,1 гривны.

Ранее сообщалось, что в Украине планируется введение электронной системы для поиска лекарственных препаратов и медицинских изделий.