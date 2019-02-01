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В Україні планується введення електронної системи для пошуку ліків

Новини » Медицина    01.02.2019 - 14:59
В Україні планується введення електронної системи для пошуку ліків
Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

МОЗ і ПРООН проводять тендер на розробку електронної системи eStock

В Україні планується введення електронної системи для пошуку лікарських препаратів і медичних виробів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, на даний момент Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні в партнерстві з Міністерством охорони здоров'я проводить тендер на розробку програмного забезпечення для даної системи - eStock. Заявки на участь у тендері приймаються до кінця лютого поточного року.

Відзначається, що на даний момент інформування громадськості відбувається через сайти обласних департаментів охорони здоров'я і за допомогою інформаційних повідомлень в лікарнях, однак часто інформація про закуплені ліки не оновлюється регулярно, є незручною для пацієнта, а в деяких обласних департаментах немає робочих сайтів. Відзначається, що нова електронна система моніторингу eStock зробить інформацію доступною для пацієнтів і прискорить отримання необхідних медикаментів.

Також система повинна передбачати можливість інтеграції та обміну даними з іншими системами, наприклад, електронною системою охорони здоров'я eHealth, ProZorro та ін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни можуть отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків за допомогою електронних  сервісів Державної фіскальної служби.

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