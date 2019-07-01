Ціни на газ знизилися з 1 липня

НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на природний газ для промислових споживачів з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За інформацією прес-служби, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5017 - 5606 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на червень 2019 року, в липні ціни знижені на 12,7-13,5%.

Відзначимо, "Нафтогаз" поки не оприлюднив нову ціну на липень на газ для населення та інших споживачів за ПСО. Проте згідно з постановою Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року, ціна швидше за все буде знижена. Попередньо глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв називав ціну 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування і розподілу).

Нагадаємо, в червні "Нафтогаз" після ухвалення постанови Кабміну знизив ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО на червень 11,8% до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на природний газ на європейському ринку знизилися до мінімального рівня з 2006 року через високі запаси завдяки теплій зимі і збільшенню пропозиції з США та з території Росії.