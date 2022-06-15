Ціни на газ в Європі знову виросли через "Північний потік". Україна пропонує допомогу

Станом на середу, 15 червня, ціни на газ в Європі виросли до позначки 1150 доларів за тисячу кубометрів через заяви про скорочення газопостачання "Північним потоком". Цю проблему можна вирішити завдяки збільшенню обсягів експорту газу через Україну.

В ОГТСУ зазначають, що до наступного сезону Україна готова розглянути можливість збільшення обсягів для того, щоб компенсувати відсутність транспортування через "Північний Потік-1". Але обов’язковою умовою для цього є звернення "Газпрому".

"Наразі Росія заявляє про технічну проблему з їхнього боку, яка призведе до скорочення постачання газу "Північним Потоком-1" на 100 млн кубометрів газу на добу. Як надійний постачальник “Газпром” мав би, окрім озвучення проблеми, також запропонувати її рішення, як, наприклад, переорієнтацію потоків газу на інші доступні газогони Польщі чи України", - підкреслив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

При цьому зараз заброньовані потужності української ГТС використовуються лише на 36 відсотків.

"Газ знову виступає елементом гібридної зброї Росії та інструментом для політичного тиску на ЄС", - додав Макогон.