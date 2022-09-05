ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс євро до долара впав до 20-річного мінімуму через енергокризу в Європі

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 05 вересня 2022 09:14
Курс євро до долара впав до 20-річного мінімуму через енергокризу в Європі Фото: курс ЄВРО до долара впав до мінімуму з 2002 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро до долара знизився після того, як Росія перекрила газопровід до Європи, що змусило деякі уряди оголосити про надзвичайні заходи. Євро втратив 0,5%, опустившись до мінімуму за 20 років в 0,99 долара, оскільки ринки оцінили більший ризик європейської рецесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Німеччина оголосила про плани витратити 65 млрд євро на захист клієнтів і підприємств від зростання витрат. Енергетична криза є додатковим ускладненням для Європейського центрального банку (ЄЦБ), оскільки на цьому тижні він розгляне питання про те, наскільки підвищити процентні ставки.

"Європа зіткнулася з жахливими енергетичними перспективами, з численними повідомленнями про те, як фірми скорочують виробництво", - сказав Тапас Стрікленд, глава відділу ринкової економіки в NAB.

ЄЦБ, безсумнівно, вирішить підвищити ставки на цьому тижні. "Ринки близькі до повної оцінки підвищення на 75 б. п.", - додав він.

Очікується, що центральні банки Канади та Австралії також підвищать процентні ставки на цьому тижні, в той час як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявить про подальші кроки по боротьбі з інфляцією.

У той час як серпневий звіт про зайнятість в США показав деякі сприятливі ознаки охолодження на ринку праці, інвестори як і раніше схиляються до підвищення ФРС на 75 базисних пунктів в цьому місяці.

Долар тримався на рівні 140,33 ієни, трохи не дотягнувши до 24-річного максимуму в 140,80. Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,1468 долара - на рівні, який востаннє спостерігалися в березні 2020 року на початку пандемії. Падіння до 1,1412 / 13 долара призведе значенням 1985 року.

"Тепер ми очікуємо, що курси євро/долар І фунт/долар досягнуть 0,90 і 1,05 відповідно в наступному році, оскільки позначаються економічний спад і потрясіння в умовах торгівлі, що вразили регіон", - сказав Йонас Гольтерманн, старший економіст Capital Economics.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас заявила в неділю, що в перший тиждень свого перебування при владі вона вживатиме негайних заходів для вирішення проблеми зростання рахунків за електроенергію і збільшення поставок енергії, якщо вона, як очікується, буде призначена прем'єр-міністром в понеділок.

Ціни на нафту були підтримані очікуваннями зростання цін на газ в Європі. "В кінцевому рахунку, Німеччині необхідно буде скоротити споживання природного газу на 15%, щоб газосховища не спустошувалися. Імовірність нормування газу досить висока, так як навіть при заповненні на 95% його вистачить тільки на 2,5 місяці", - вважають аналітики ANZ.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 2,12 долара до 95,15 долара, а ціна на нафту в США зросла на 1,88 долара до 88,75 долара за барель.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро
NEWS
Великий друг України. Чим запам'ятався Джонсон на посаді прем'єра Британії
Великий друг України. Чим запам'ятався Джонсон на посаді прем'єра Британії
DAILY
Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити