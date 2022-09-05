Курс євро до долара впав до 20-річного мінімуму через енергокризу в Європі

Курс євро до долара знизився після того, як Росія перекрила газопровід до Європи, що змусило деякі уряди оголосити про надзвичайні заходи. Євро втратив 0,5%, опустившись до мінімуму за 20 років в 0,99 долара, оскільки ринки оцінили більший ризик європейської рецесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Німеччина оголосила про плани витратити 65 млрд євро на захист клієнтів і підприємств від зростання витрат. Енергетична криза є додатковим ускладненням для Європейського центрального банку (ЄЦБ), оскільки на цьому тижні він розгляне питання про те, наскільки підвищити процентні ставки.

"Європа зіткнулася з жахливими енергетичними перспективами, з численними повідомленнями про те, як фірми скорочують виробництво", - сказав Тапас Стрікленд, глава відділу ринкової економіки в NAB.

ЄЦБ, безсумнівно, вирішить підвищити ставки на цьому тижні. "Ринки близькі до повної оцінки підвищення на 75 б. п.", - додав він.

Очікується, що центральні банки Канади та Австралії також підвищать процентні ставки на цьому тижні, в той час як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявить про подальші кроки по боротьбі з інфляцією.

У той час як серпневий звіт про зайнятість в США показав деякі сприятливі ознаки охолодження на ринку праці, інвестори як і раніше схиляються до підвищення ФРС на 75 базисних пунктів в цьому місяці.

Долар тримався на рівні 140,33 ієни, трохи не дотягнувши до 24-річного максимуму в 140,80. Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,1468 долара - на рівні, який востаннє спостерігалися в березні 2020 року на початку пандемії. Падіння до 1,1412 / 13 долара призведе значенням 1985 року.

"Тепер ми очікуємо, що курси євро/долар І фунт/долар досягнуть 0,90 і 1,05 відповідно в наступному році, оскільки позначаються економічний спад і потрясіння в умовах торгівлі, що вразили регіон", - сказав Йонас Гольтерманн, старший економіст Capital Economics.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас заявила в неділю, що в перший тиждень свого перебування при владі вона вживатиме негайних заходів для вирішення проблеми зростання рахунків за електроенергію і збільшення поставок енергії, якщо вона, як очікується, буде призначена прем'єр-міністром в понеділок.

Ціни на нафту були підтримані очікуваннями зростання цін на газ в Європі. "В кінцевому рахунку, Німеччині необхідно буде скоротити споживання природного газу на 15%, щоб газосховища не спустошувалися. Імовірність нормування газу досить висока, так як навіть при заповненні на 95% його вистачить тільки на 2,5 місяці", - вважають аналітики ANZ.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 2,12 долара до 95,15 долара, а ціна на нафту в США зросла на 1,88 долара до 88,75 долара за барель.