Ціни на газ в Європі вперше з жовтня наблизилися до 1 400 доларів
Спотові ціни на газ в Європі 13 грудня 2021 року наблизилися до позначки 1 400 доларів за тисячу кубометрів. Востаннє на цьому рівні газ торгувався в жовтні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.
Сьогодні вранці ціни на газ на хабі TTF в Нідерландах піднялася до позначки 1 381 долар за тисячу кубометрів. Але на даний момент зростання сповільнилося, і газ торгується в районі 1 350 доларів за тисячу кубометрів.
Ціни на газ на біржі перевищили 1 300 вперше з жовтня поточного року.
Зазначимо, ціни різко пішли вгору на тлі заяви міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про те, що газопровід "Північний потік-2" поки не може бути введений в експлуатацію, оскільки не відповідає європейським правилам.
Згідно з прогнозами Національного банку України, середня ціна на газ у 2022 році буде близько 460 доларів за тисячу кубометрів.