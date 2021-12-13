Цены на газ в Европе впервые с октября приблизились к 1 400 долларов

Спотовые цены на газ в Европе 13 декабря 2021 года приблизились к отметке 1 400 долларов за тысячу кубометров. В последний раз на этом уровне газ торговался в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Сегодня утром цены на газ на хабе TTF в Нидерландах поднялась до отметки 1 381 доллар за тысячу кубометров. Но на данный момент рост замедлился, и газ торгуется в районе 1 350 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ на бирже превысили 1 300 впервые с октября текущего года.