Ціни на газ у Європі зростають після відмови "Газпрому" від додаткового транзиту через Україну

Ціни на газ в Європі зростають після відмови російського "Газпрому" бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на грудень 2021 року. Вартість грудневого ф'ючерсу на TTF зросла на 6,4% до 80,50 євро за МВт·год, тобто 953 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на біржі ICE Futures .

Раніше "Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на грудень 2021 року. Російський газовий монополіст також не бронював транзитні потужності газопроводу "Ямал-Європа" через Білорусь і Польщу.

Нагадаємо, минулого тижня "Газпром" повернувся до контрактних добових обсягів транзиту газу через Україну. На сьогодні по українській газотранспортній системі прокачується 109 млн кубометрів газу на добу.

Рік тому "Газпром" прокачував 178,4 млн кубометрів газу в день, у 2019 році - 277,3 млн кубометрів.