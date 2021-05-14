Ціни на бензин сповільнили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібний ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 14 травня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,47 гривень за літр (+0,03 гривень), на бензин А-95 - 29,48 гривень за літр (+0,03 гривень), на дизельне паливо - 28,36 гривень за літр(+0,04 гривень), на автогаз - 15,76 гривень за літр (-0,01 гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки повинна становити 27,89 гривень за літр, бензинів - 30,22 гривень за літр.

За даними Держстату, у квітні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 16,4% до 27,7 гривень за літр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельне паливо - на 16,8% до 28,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 24,9% до 15,9 гривень за літр.