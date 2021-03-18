Ціни на бензин в Україні: паливо дорожчає на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 18 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем трохи зросли. Автогаз подорожчав на 10 копійок.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 27,36 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,37 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,77 гривень за літр(+0,01 гривень), на автогаз - 15,52 гривень за літр (+0,10 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, підйом цін на нафту в світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Учасники ринку, опитані РБК-Україна, одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, на 29 січня 2021 року середня ціна бензину марки А-95 в Україні склала 25,94 гривень за літр. З червня минулого року ціна зросла на 19%, або на 4,08 грн за літр.