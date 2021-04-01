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Ціни на бензин в Україні продовжили зростання: скільки коштує паливо 1 квітня

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 1 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем трохи зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,04 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,06 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,27 гривень за літр(+0,00 гривень), на автогаз - 15,77 гривень за літр (+0,01 гривень).

Як повідомило РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні різко зросли в середині березня. Наприкінці місяця зростання цін на автозаправних станціях практично зупинилося. Зокрема, 31 березня, ціни на бензин не змінилися, автогаз і дизельне пальне подешевшали на 1 копійку.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на компанії групи "Приват" на суму 4,7 млрд гривень. Комітет визнав встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями.

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