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Ціни на бензин продовжують рости: скільки коштує паливо на АЗС

Новость на русском → Україна, Вівторок 23 березня 2021 15:08
Ціни на бензин продовжують рости: скільки коштує паливо на АЗС Фото: автомобілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 23 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знову зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,02 гривень за літр (+0,05 гривень), на бензин А-95 - 29,03 гривень за літр (+0,05 гривень), на дизельне паливо - 28,27 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 15,81 гривень за літр (+0,01 гривень).

Ціни на бензин продовжують рости: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, ціни на нафту впали на 1% у вівторок, 23 березня, через побоювання, що нові карантинні обмеження і повільне розгортання вакцин в Європі сповільнять відновлення попиту. Виробники знижують ціни на тлі надлишку пропозиції.

Як повідомило РБК-Україна, підйом цін на нафту в світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Учасники ринку, опитані РБК-Україна, одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.

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