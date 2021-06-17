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Ціни на бензин відновили зростання, автогаз дешевшає

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Україна, Четвер 17 червня 2021 12:30
Ціни на бензин відновили зростання, автогаз дешевшає Фото: ціни на бензин відновив зростання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 17 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем трохи зросли. Автогаз дешевшає.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин відновили зростання, автогаз дешевшає

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,37 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,31 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,72 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,58 гривень за літр (-0,02 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин відновили зростання, автогаз дешевшає

Зазначимо, зростання цін на енергоносії призвело до того, що за січень-травень 2021 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну зріс на 21% до 4,211 млрд доларів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

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