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Бензин з початку року подорожчав більш ніж на 15%, автогаз - на 25%

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Понеділок 14 червня 2021 13:53
Бензин з початку року подорожчав більш ніж на 15%, автогаз - на 25% Фото: бензин дорожчає слідом за нафтою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в травні 2021 року. Ціни на паливо істотно зросли.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, у травні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 18,2% до 28,2 гривень за літр, бензин А-95 на 16,7% до 29,1 гривень, дизельне паливо - на 16,2% до 27,9 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 24,8% до 15,9 гривень за літр.

Бензин з початку року подорожчав більш ніж на 15%, автогаз - на 25%

Як повідомляло РБК-Україна, фактична ціна реалізації нафти, конденсату в травні 2021 року в Україні становить 13 257,02 гривень за тонну. Це на 30,9% більше, ніж у грудні минулого року (10 127,43 гривень за тонну).

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривень за літр.

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