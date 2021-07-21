Ціни на бензин знижуються, автогаз подорожчав ще на 10 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 21 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав на 12 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,26 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,25 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,48 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 16,42 гривень за літр (+0,12 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня ціни на автогаз почали зростати. Зокрема, в 16 липня автогаз подрожал на 24 копійки, 19 серпня ціни зросли ще на 28 копійок, а 20 серпня - на 31 копійку.

Зазначимо, у червні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 19,1% до 28,4 гривень за літр, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн, дизельне паливо - на 14,8% до 27,6 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 23,8% до 15,7 гривень за літр.