Цены на бензин снижаются, автогаз подорожал еще на 10 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 21 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал на 12 копеек.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,26 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,25 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,48 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 16,42 гривен за литр (+0,12 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе цены на автогаз начали расти. В частности, в 16 июля автогаз подрожал на 24 копейки, 19 августа цены выросли еще на 28 копеек, а 20 августа - на 31 копейку.

Отметим, в июне по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 19,1% до 28,4 гривен за литр, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн, дизельное топливо - на 14,8% до 27,6 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 23,8% до 15,7 гривен за литр.